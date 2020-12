Piden ayuda para rescatar "El Mentidero"

HERMOSILLO.- La Compañía Teatral del Norte llama a la comunidad sonorense a unirse a la campaña “Pícale pa’ acabalarnos”, donde esperan recaudar los fondos necesarios para la rehabilitación de “El Mentidero”, uno de los espacios culturales más importantes de Hermosillo.

En entrevista exclusiva, el director Paulo Galindo explicó que hace dos años, la compañía de teatro rescató una construcción en el centro de la ciudad, a las faldas del Cerro de la Campana, para convertirlo en su sede.

“De dos años para acá que tomamos este edificio, tuvimos que hacer un operativo para desalojar ese lugar que antes se usaba para vender drogas, que se había incendiado en varias ocasiones, que estaba invadido (…) Lo convertimos en un espacio cultural, en la casa de la compañía de teatro, pero todavía necesita rehabilitación”, dijo Paulo.

Quienes lo invadieron lo quemaron muchas veces y eso hizo que se dañara la estructura. Escarbaron entre las paredes, quitaron la madera, las puertas. Lo que queremos hacer es techar los seis espacios, porque con el viento y las lluvias están dañándose”, comentó.

Durante 24 horas tendrás la oportunidad de ayudarnos a llegar a la meta.Este espacio cultural busca reconstruirse para... Publicado por El Mentidero en Lunes, 30 de noviembre de 2020

“El Mentidero” busca recaudar la suma de 550 mil pesos para cubrir todos los gastos que requieren la rehabilitación del foro.

“Hasta el momento tenemos sólo el 5% de lo que necesitamos, es decir, 32 mil pesos. Puedes aportar desde 1 peso hasta lo que quieras. Sabemos que son tiempos difíciles, hay campañas por todos lados y hay cosas muy importantes, pero el arte y la cultura siempre se ha quedado de lado, siempre los políticos han dicho que hay otras prioridades”, explicó.

¡Todavía estás a tiempo de ayudarnos a recuperar este espacio dedicado a las artes y a todos nosotros!Cualquier $$ cuenta. Toda la info sobre cómo donar aquí → https://bit.ly/38ws6xY Publicado por El Mentidero en Lunes, 30 de noviembre de 2020

“Nuestra ciudad, donde abunda la violencia intrafamiliar y consumo de drogas, se atacan en muchos lugares del mundo a través de programas culturales, y necesitamos que en nuestro País se haga igual”, opinó.

Destacó el trabajo de la Compañía Teatral del Norte por haber rehabilitado un espacio invadido y transformado en un lugar donde se ha presentado grandes obras de teatro como “No ser sino parecer”, “La fiebre del oro verde”, “La Tuba de Goyo Trejo: El Juicio”, entre otros más.

Hace un año estrenábamos La Tuba de Goyo Trejo, el juicio. ❤ si fuistes de los que vino a vivir toda la experiencia... Publicado por El Mentidero en Martes, 1 de diciembre de 2020

“Antes, nosotros llegábamos aquí y era una calle difícil de transitar. Pasar por esta esquina daba miedo porque estaba invadido y era terrible el asunto en este lugar. ¿Qué mas prueba quieren de la transformación social que es, al momento de ocupar un espacio abandonado para convertirlo en un espacio de cultura, de risas, de diversión? Estamos muy seguros de todo lo que puede llegar a provocar este lugar y es lo que queremos comunicarles a todos, que es un espacio para todos, pero que necesitamos ayuda”, enfatizó.

Paulo agregó que, por la pandemia, les es imposible realizar eventos para recaudar fondos, por lo que ahora cuentan con la solidaridad de las personas.

“La pandemia nos pone en una situación súper compleja porque no podemos abrir. Nos llegó una notificación de que no podíamos abrir hasta nuevo aviso, el cual no ha llegado. No podemos hacer función en nuestro espacio, eso nos ayudaría mucho. Lo que hemos hecho es hacer programas en vivo, mini series, y la mayor parte de la campaña lo hemos realizado a través de esos medios”, remató.

Para donar, ingresa al sitio web www.mentidero.mx/picale/