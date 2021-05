Piden a Salinas Pliego traer a BTS a México; él responde

CIUDAD DE MÉXICO.- Los fans de BTS sueñan con que lleguen a México en su próxima gira, y para ello, habrían buscado la ayuda de Ricardo Salinas Pliego.

No es novedad que la agrupación surcoreana es una de las más cotizadas del momento, por lo que traerlos a este lado del mundo requeriría una millonaria inversión, aún si los boletos se agotaran, como ha sucedido en casi todas sus plazas.

Por eso, el usuario de Twitter @MinLaly_ acudió a Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más acaudalados del país, para pedirle que traiga a los intérpretes de “Dynamite” a México.

“@RicardoBSalinas ¿No le gustaría traer a la banda surcoreana más famosa del momento (@BTS_twt) a México? ¿O acaso le tiene miedo al éxito?”, tuiteó el internauta.

Y para sorpresa de todos, el dueño de Tv Azteca decidió responde a esta petición. Lamentablemente, para todos los fans de BTS, el empresario rechazó la idea.

No, no me gustaría”, publicó.