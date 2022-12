Piden a Karely Ruiz que no se haga ilusiones con Kevin Álvarez, luego que le dejara un mensaje al futbolista

Tijuana, Baja California.- Fanáticos del futbolista Kevin Álvarez arremetieron contra la influencer Karely Ruiz luego que ella le dejara un comentario en su fotografía.

El deportista compartió una publicación de agradecimiento por el apoyo de los mexicanos pese a ser eliminados en fase de grupos durante el mundial.

La regiomontana escribió "un emoji de corazón de manos" en dicha imagen, por lo que los usuarios respondieron al comentario con enojo porque consideran que podría representar una distracción en la carrera del jugador de la selección Mexicana durante Qatar.

"No te hagas ilusiones", "Karely Ruiz consíguete a cualquiera, pero a él déjalo en paz, él es un niño muy lindo" y "No Karely con él no por favor" son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.