Piden a Justin Bieber dejarse de apariencias en cuanto a su amor con Hailey

LOS ÁNGELES, California.- Luego de publicar una foto en Instagram de su esposa, Hailey Bieber, Justin Bieber recibió comentarios ofensivos en los que, sus seguidores, le comentaban sobre mantener su amor en privado.

El cantante publicó una fotografía en su historia de Instagram que más tarde compartiría en la sección de imágenes, en ella podemos ver a la modelo sentada con el texto: Sin maquillaje, pero cómo?, haciendo referencia a la belleza natural de su esposa.

Para Hailey fue muy linda su publicación, pues comentó: ‘‘haciendo sonrojar a una chica por aquí’’. Sin embargo no fue del agrado de todos, pues varias personas comenzaron a colocar que no tenía maquillaje pero si filtros y cirugías.

Pero el comentario que más molestó a Justin fue sin duda uno donde un usuario de Instagram le recomendaba mantener su amor en privado.

‘‘No es necesario que hagas esto, si realmente se aman, solo vive y disfruta sin tratar de presumir de aparecer o forzar a otra persona a ver que "ESTÁS ENAMORADO"’’, señala un comentario.

"Honrar a tu esposa públicamente es realmente una cosa respetuosa y asombrosa. No solo es tranquilizador para ella, sino que también es una forma de darle a la gente algo que esperar. No estoy forzando a nadie, TU ME sigues. Si no hago canciones sobre amar a mi esposa o estar enamorado o es eso empujando mi amor por ella por tu garganta también. Esta es mi vida. Deja de seguirme si no te gusta lo que publico”, respondió el cantante.

Cabe señalar que muchos de sus seguidores siguen sin querer del todo a Hailey, y es que aún comentan su deseo por ver a ‘‘Jelena’’ juntos.