Piden a Ana Bárbara que no adopte a la hija de Mariana Levy

Los fans de Ana Bárbara no quieren que la cantante se meta en problemas, por eso, muchos le están aconsejando que no se lleva a vivir a su causa a Paula, la hija de la fallecida Mariana Levy y su ex pareja José María Fernández "El Pirru".

El fin de semana, se viralizó un video en el que la joven de 18 años pedía que por favor alguien la adoptara, que no entendía por qué nadie quería hacerlo, incluyendo a Ana Bárbara.

"Pues díganle que me invite, es más todos los que están en este live, van a ir al último post de Ana Bárbara y todos vamos a comentar asi de: 'que invite a Paula a vivir a tu casa', hasta que el spam sea masivo, o sea, 70 personas, pero si 70 personas, comentados de que, no sé, un comentario por minuto, con 70 personas, neta, en dos meses ya estoy viviendo en Los Ángeles, hagan paro", expresó.

En dicho video, Paula reveló que su abuela, la conductora Talina Fernández, la había corrido de su casa, por lo que mientras se estaba quedando con su tía. Muchos cibernautas cuestionaron el estado de salud de la joven.

Ayer martes, José María Fernández, papá de Paula, informó que su hija se encuentra muy bien, y que todo se trató de una broma, pues ella sí tiene casa, la de él y la de la gente que la ama.

Hasta el momento, Ana Bárbara no ha externado su opinión públicamente, sin embargo, muchos de sus fans la están alertando para que no la vaya a adoptar:

"Muchos poniéndole a Ana Bárbara que se lleve a vivir a Paula con ella pero ella no tiene obligación de mantenerla ni mucho menos meterla a su casa con la conducta de esa muchacha. Si la corrieron de la casa fue por algo".

"No te lleves a esa malcriada a tu casa... Amé a Mariana pero su hija está muy lejos de ser como ella! Es una malcriada y en ese video pude ver que es un problema con patas". "Mi opinión es que esa niña está en malos pasos, no creo que será buen ejemplo para sus hijos esa responsabilidad es de su papá, Ana piensa en ti primero ya tú hiciste demasiado", se lee entre los muchos comentarios.

Algunos, por el contrario, le piden a la cantante que se haga cargo de ella, pues se nota que se siente sola, sin mamá ni apoyo real:

"Ayuda a Paula, sé que tienes un gran corazón. Ella necesita mucho amor comprensión y alguien que la guíe. Que Dios te bendiga". "Llévate a Paula Levy contigo corazón, te necesita".

15 años sin Mariana Levy

El 29 de abril del 2005, Mariana Levy falleció de un infarto provocado por un trágico accidente que le cambió la vida a todos sus allegados al igual que al mundo del espectáculo.

A los 39 años de edad la delincuencia le arrebató la vida a la actriz, ya que el infarto fue provocado a causa de un intento de asalto con arma de fuego en la Ciudad de México.

Mariana se dirigía a un parque de diversiones con sus hijas cuando la tragedia ocurrió, en un semáforo dos hombres se acercaron al automóvil para asaltarlo cuando sus hijas comenzaron a gritar, Mariana les dijo que tuvieran calma y que subieran las ventanas,la situación le causó mucho estrés y pánico a la cactriz; su corazón no soportó y falleció de un paro cardíaco.

Mariana Levy fue actriz cantante y conductora, uno de sus papeles más memorables fue su participación en "La Pícara Soñadora" en 19991, también formó parte del grupo Fresas con crema a lado de Toño Mauri, Claudia Herfer, Daniela Leites, Denisse Bermúdez, Andrés Bonfiglio y Germán Bernal.

Después de la tragedia que vivieron las hijas de Mariana se tuvieron que separar, Paula Fernández se quedó bajo la custodia de su padre José María Fernández “El Pirru” y María Levy Padilla se mudó a casa de su abuela, Talina Fernández.

Paula, la hija menor de Mariana, a través de sus stories en Instagram le dedicó un emotivo mensaje el 22 de abril a su madre ya que ese día Mariana hubiese cumplido 54 años de edad.

"Feliz cumpleaños donde sea que estés. Que orgullo ser tu hija", expresó Paula acompañando el mensaje con una foto en donde se ven Mariana y ella cuando estaba recién nacida.