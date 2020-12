Pide Niurka recen por la salud de Juan Osorio: "Lo que pasó quedó en el pasado"

CIUDAD DE MÉXICO.- Preocupada por la salud de su ex esposo, Juan Osorio, se dijo la cubana Niurka, por lo que pidió a sus seguidores que envíen buenas vibras y mensajes positivos para que el productor de Televisa se pueda recuperar pronto de su padecimiento de coronavirus.

Hace dos semanas el productor resultó positivo a la prueba de Covid-19, por lo que se tuvo que detener el proyecto en el que estaba participando, titulado "¿Qué le pasa a mi familia?", ya que se graba en varias locaciones, entre ellas Guanajuato, uno de los estados más afectados por la pandemia.

Osorio desde que conoció su diagnostico se ha guardado en su residencia en una cuarentena controlada, que comparte con su hijo Emilio Osorio, donde es asesorado por equipo médico. Sin embargo, la condición de salud del productor fue empeorando y tuvo que ser asistido usando oxigeno y manteniendo reposo.

La vedette afirmó que mantiene una buena relación con el padre de sus hijos y no tiene nada en contra del productor, mostrando que entre los dos no quedo tan mal la relación como se había dicho antes.

Buena relación mantiene el productor Juan Osorio con su hijo Emilio Osorio.

"Lo que pasó quedó en el pasado y estoy inmensamente agradecida porque mi hijo está disfrutando a su papá, y me provoca mucha emoción verlos como se llevan tan bien", expresó Niurka

El productor Gerardo Quiroz, quien es uno de los socios del productor, afirmó que lo vio muy desgastado por la enfermedad y pues se vio obligado a usar una mascarilla de oxígeno porque no podría respirar. Así lo dijo para el programa de espectáculos “Sale el Sol”:

"Ayer tuvimos una videollamada con él, en la noche. Pobrecito, estaba con su mascarilla, con oxígeno, asistido. Estaba complicado pero estable. Hoy lo escuché mucho mejor, respiraba un poco mejor y es una persona ejemplar, muy fuerte, pero está en compañía de mucha gente como su hijo Emilio, su hija Miriam y su servidor, y sigue al pie de la letra todas las recomendaciones de los médicos", afirmó Quiroz.

La producción en la que trabajaba Juan Osorio se tuvo que pausar después de su diagnostico.

El productor confirmó que tenía COVID-19 a través de un audio que envió a una conversación de Whatsapp, en la que pedía que se continuara con las grabaciones del proyecto, dejando a cargo a su hija Miriam, pero al parecer cuando comenzó a empeorar su salud, la hija del productor decidió acompañar a su padre y ayudarlo en su recuperación.

Por su parte, Niurka aseguró que no teme contraer COVID-19, pues ella sabe que el miedo puede causar reacciones negativas y no quiere verse sometida a algo que le genere sentimientos negativos:

"Miedo nada, no quiero ni me permito sentir ningún tipo de sentimiento negativo".



De hecho, la relación entre los dos trasciende cualquier conflicto, pues en ocasiones hasta tienen relaciones sexuales y que por ello no se restringe nada pues ambos saben que salen ganando y que todo sigue sin compromiso:

"De vez en cuando nos consentimos con una cogidit*, porque eso no se gasta, es sin compromiso, se lava y queda como nuevo, impecable, para volverse a usar. Yo me lo como, él me come y todos felices"