Pide Manuel Medrano un alto al bullying en las redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante Manuel Medrano comenta que quiere llenar de luz a todas las personas con su música y entre sus reflexiones por encontrar la paz interior, invita a todos a dejar de insultar y tratar de hacer daño a través de las redes sociales.

"Hoy en día vamos a toda velocidad y cualquier persona cree que puede insultarte por redes sociales y salir invicto y eso no está chévere; cualquiera diría: ‘entonces ¿para qué tienes redes sociales?’ y no se trata de eso, todos pueden tener redes sociales, lo que si no puedes hacer, es destruir la vida de otro con un comentario.

"Porque hay personas que somos fuertes y esas cosas no nos afectan, pero hay personas que sí le afecta y eso puede ser muy perjudicial es como cuidarnos los unos con los otros, la llaman la delgada línea (en la libertad de expresión), pero hay que tener una responsabilidad social al momento de utilizar las redes sociales definitivamente", comenta Medrano.

El intérprete colombiano, comparte que nunca ha sido víctima de bullying y no permite que le afecten los insultos que llega a recibir por parte de sus detractores.

"Yo he corrido con mucha suerte, los comentarios están más dirigidos hacía mi música, hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta, pero eso es normal, pero así que me hayan hecho algún comentario que me duela no ha pasado.

"Pero si he visto cosas muy feas, inclusive hay gente que intenta insultarme, pero para mí no genera ningún impacto, pero deberían de ser más cuidadosos porque a otra persona si le puede causar mucho dolor", expresa.

Por el momento el artista ganador de dos premios Grammy Latinos, se encuentra promocionando "Hay una luz dentro de ti", la cual ya está disponible en todas las plataformas digitales.

"La canción la escribí hace mucho tiempo son cosas que siempre reflexiono, son cosas que me inspiran y por eso quería decirlo, quería decirles a las personas que hay una luz dentro de ti", puntualiza.

"Este es mi nuevo sencillo que va a ser parte de mi próximo álbum, es una canción dedicada al amor y la luz que hay en cada uno, es una invitación para que mires en tu interior, yo creo que debemos de resaltar la bondad, el amor, pero también es una invitación para que encuentres esa luz que hay en las demás personas y que también la protejas y la cuides porque también es importante", explica.