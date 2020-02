Pide Leticia Calderón no le pregunten por Juan Collado frente de sus hijos

A pesar de que Leticia Calderón se ha mostrado abierta para hablar de la complicada situación que vive Juan Collado, padre de sus hijos, luego de ser detenido y encarcelado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, esta ocasión su postura cambió.

Durante la alfombra roja de la obra Hoy no me puedo levantar, la actriz mexicana llegó acompañada por su hijo mayor, y al escuchar las preguntas sobre su ex pareja, Lety manifestó su descontento explicando:

“Ellos no tienen nada qué ver… porque yo soy la actriz, la que tiene que estar en la cámara, siempre les contesto, pero cuando no están ellos, de verdad les agradezco muchísimo el respeto, no es fácil ya con ciertas cosas, la adolescencia, la situaciones que están pasando y a ellos no les gusta… y están en su derecho de no querer, me mata si subo una foto, y están en su derecho y yo tengo que respetar eso y gracias por respetarlo ustedes también”.

Asegurando que su hijo estaba incómodo con ese tipo de preguntas y por tal motivo no hablaría del tema, la artista recalcó: “No le gusta que hable, pero cuando estoy sola pues no me regaña”.

Finalmente, Calderón aseguró que mientras hablan bien de sus hijos no le importa quien lo haga, y restó importancia a cualquier tipo de declaración de Yadhira Carrillo.