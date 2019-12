Pide Hari Sama no maltratar al cine nacional sino apoyarlo

CIUDAD DE MÉXICO.- Las producciones cinematográficas hechas en México son poco valoradas en el país, a diferencia de su aceptación en el extranjero que es mejor, lamenta el realizador Hari Sama.

"Fuera de nuestro país, el cine mexicano tiene una relevancia muy grande, las producciones de autor están teniendo mucho eco en otras sociedades, es un cine de festival porque en estos eventos siempre tiene un lugar e incluso llega a tener premios, pero dentro de México tiene muy poco público", considera.

Sama estrenó su cinta "Esto no Es Berlín" en la que habla de la búsqueda de identidad en México en la década de los 80. Sabe que como director, está sujeto a recibir críticas dentro de un país que no valora el trabajo artístico hecho por actores, actrices y directores mexicanos.

"Siempre sientes el riesgo al estrenar una película, llegamos a ser una sociedad que se maltrata mucho a sí misma, eso causa que también exista el maltrato a artistas y creaciones hechas en nuestro país, pero es mi país y lo amo, y me importa mucho mostrarles cintas para que las personas se identifiquen con ellas".

El director cree que otro problema es que las personas casi no ven películas de corte festivalero y que las audiencias que consumen este tipo de cine son muy especializadas y, por lo tanto, una minoría. Su filme está fuertemente inspirado en lo que él vivió en los 80, en especial los problemas que rodeaban a la juventud de aquella década.

"Es indispensable que podamos llegar a un mundo donde no importe el color de piel, el idioma o la preferencia sexual, porque en verdad no importa, porque nuestra esencia, que es lo verdaderamente importante no tiene color, ni sexo. Todavía estamos muy lejos de eso", dice el realizador cuya cinta está en cartelera.