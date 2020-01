Pide Aracely Arámbula a Luis Miguel pasar tiempo con sus hijos

A pesar de que Aracely Arámbula siempre es muy hermética para hablar de su vida privada, sobre todo al tratarse de Luis Miguel, padre de sus dos hijos, esta vez aprovechó las cámaras para enviarle un conmovedor mensaje.

Durante la entrevista del programa “Al Rojo Vivo”, la actriz reveló que le gustaría que el intérprete de “Culpable o no” pasara tiempo con sus hijos Miguel y Daniel, de 13 y 11 años respectivamente.

“Mis hijos han tenido derecho a muchas cosas, pero yo creo que lo principal es lo que uno como padre quiere dar. Yo preferiría compartir más tiempo con la familia, que ellos pudieran compartir también allá, porque el tiempo no regresa. Yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos. Conmigo no, es con ellos”, destacó.

No obstante, Aracely dejó en claro que, aunque “El Sol” no ve a sus retoños, estos cuentan con una figura paterna ‘maravillosa’. “Mi padre, mi papito adorado. Es un gran ser humano, un gran papá, amigo que queremos con el alma, es nuestro pilar, pero en mi casa la figura paterna (para mis hijos) siempre ha estado”.

Por último, al hablar de la manutención de los adolescentes, la actriz y cantante destacó: “Yo soy una mujer que siempre ha trabajado, que no necesito estar pidiendo una pensión, mis hijos están muy bien económicamente, viven de mi trabajo y de mi familia”.