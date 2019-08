Peter Fonda, miembro de una dinastía de la actuación

El actor Henry Fonda y la socialité Frances Seymour Brokaw se convirtieron en los padres de Peter Fonda el 23 de febrero de 1940 en la ciudad de Nueva York.



Descendiente de holandeses, ingleses, escoceses y unos lejanos franceses e italianos, Peter comenzó en la actuación en Broadway en 1961 con la obra "Blood, Sweat and Stanley Poole".

En esa puesta en escena que marcó su debut recibió varios comentarios de los Críticos de Nueva York y ganó el premio de teatro Daniel Blum y el New Yorks Critics Circle Award a Mejor Actor, informó IMDB.

Sin embargo fue dos años después, en 1963, cuando inició su carrera en la pantalla grande cuando protagonizó "Tammy and the Doctor". Esto lo llevó a partiricipar en "The Victors", una saga sobre la Segunda Guerra Mundial.

En 1967 protagonizó la cinta "The Trip" y dos años después trabajó en "Easy Ryder" como guionista y productor.

El intérprete, hermano de Jane Fonda, fue nominado en dos ocasiones al Oscar. La primera vez fue en 1969 en la categoría a Mejor guion por "Easy Rider", cinta para la cual colaboró en el guión. La segunda vez que fue candidato en los premios a lo mejor del cine fue a partir de su interpretación en "El oro de Ulises" (1997), largometraje por el cual mereció el Globo de Oro a Mejor actor.

En dicha cinta interpretó a Ulee Jackson, un apicultor de profesión que cría a dos nietas porque su hijo fue a prisión, mientras que su nuera abandonó a sus pequeñas. Peter Fonda se casó en tres ocasiones. La primera vez fue el 8 de octubre de 1961, con Susan Brewer, con quien tuvo dos hijos. La unión fue la menos duradera aunque terminó hasta el 15 de abril de 1974.

Fue el 11 de noviembre de 1975 cuando contrajo matrimonio con Portia Rebecca "Becky" Crockett, con quien estuvo hasta 2011. En junio de ese mismo año, se casó con Margaret DeVogelaere, con quien vivió hasta su último día.