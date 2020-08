Pete Davidson y O’Shea Jackson colaborarán juntos en 'American Sole'

ESTADOS UNIDOS.- Pete Davidson y O'Shea Jackson protagonizarán juntos la nueva cinta de comedia dramática titulada "American Sole", ambientada en el mundo del calzado deportivo, según información de Deadline.

La película trata de la vida de dos veinteañeros (Davidson y un coprotagonista que pronto será nombrado) con montañas de deudas universitarias que usan el efectivo rápido de la reventa del calzado para lograr su sueño americano. Pero se quedan sin dinero y descubren que un inversor turbio es su única salida. Adam Fogelson, presidente de STXfilms Motion Picture Group, hizo el anuncio el miércoles.

“Siempre estamos buscando formas de aprovechar el zeitgeist, y cualquiera que esté prestando atención a la cultura popular en todo el mundo sabe que esta tendencia en particular se casa auténticamente con los mundos de la moda, la música, los deportes y los negocios y este proyecto ha despertado un interés genuino en todas esas verticales clave ”, dijo. "Creemos que hemos reunido un equipo de cineastas de ensueño, y con el elenco dirigido por Pete, no podríamos pedir una adaptación más emocionante para STXfilms".

La película será escrita y dirigida por Ian Edelman ("How to Make It in America" de HBO) y producida por Kevin Hart a través de su compañía de producción, HartBeat. Hart estará acompañado como productor por el NBA All-Star Chris Paul, quien produce a través de Oh Dipp !!! Banner de Productions junto con Jake Stein ("The After Party" de Netflix) a través de su sello Scondo Productions. "American Sole" marca el primer largometraje de Paul como productor.

Stadium Goods actúa como productor consultor en el proyecto. John McPheters, en nombre de Stadium Goods, se desempeña como productor ejecutivo del proyecto junto con Bryan Smiley de HartBeat. Drew Simon y Patricia Braga supervisarán el proyecto de STXfilms.

Paul dijo en un comunicado: “'American Sole' es una historia sobre la industria de las zapatillas deportivas, muy emocionante y rentable, y el mercado secundario de las zapatillas. Con mi propia pasión personal por las zapatillas de deporte y la cultura que las impulsa, estoy emocionado de ser parte de la narración de esta entretenida historia ".