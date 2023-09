Peso Pluma y sus corridos a 'El Chapo' Guzmán por los que el CJNG lo habría amenazado

TIJUANA, Baja California.- Peso Pluma, cantante de corridos tumbados se encuentra en la cima de las listas musicales, tiene planeado presentarse en Tijuana, sin embargo, un par de mantas firmadas por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con amenazas hacia él ponen en duda su show del 14 de octubre.

Se trata de la primera vez que la “Doble P”, como también se le conoce a Hassan Kabande Laija, recibe amenazas de este tipo. Aunque se desconocen los motivos, vale la pena mencionar que algunos de los temas musicales del cantante hacen referencia a la cultura del narco, así como nombres de reconocidos líderes de grupos criminales, como Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo".

Así la madrugada de este 12 de septiembre, personal de la Policía Municipal informó sobre la detención de un hombre que colocaba las mantas con mensajes intimidatorios dirigidos al cantante quien actualmente realiza su gira “Doble P”.

 

Si bien se trata de la primera vez que Hassan Emilio Kabande Laija recibe amenazas de grupos criminales, no es el primer artista en padecer esta situación. Natanael Cano dejó ver en días recientes que no canta la canción “Cuerno Azulado” por temor a que lo asesinen, aunque no detalló si ha recibido amenazas.

¿Qué canciones de Peso Pluma hacen referencia a ‘El Chapo’ y el narco?

Peso Pluma es reconocido por su música con referencia a la llamada “narcocultura”, que hace apología al narcotráfico, especialmente con dedicatoria a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el artículo 94 del Código Penal Federal en México incluso se pueden imponer hasta 25 años de prisión o hasta 500 días de multa a quien “realice actos de publicidad o propaganda, para que se consuma, cualesquiera de las sustancias comprendidas en el artículo 193 (narcóticos, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud”.

Así las canciones del intérprete de corridos tumbados donde se hace apología a la violencia son:

AMG

La canción es una colaboración de Natanael Cano, Gabito Ballesteros y Peso Pluma

“Muy bueno para las cuentas, todo apunto en la libreta, ahí traigo la lista negra, para el que se pase de ver…”

“Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta”

“Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad”

“Soy maleante y es lo que hay”.

 

El Azul

Una colaboración de Junior H con Peso Pluma

“Una con siete chinos que de retrato trae al señor de la montaña, de los drones y demás”

“Cuernos del diablo junto a mi seguridad, viejo lobo en ver… para el polvo traficar"

“En la sangre traigo el 701, Melena de León, pues vengo de uno”, (distintivo con el que se conoce a Joaquín “El Chapo Guzmán”.

“Bajo perfil el chavalón y se le extraña, a un Ruiz, el que nunca se olvida"

"Bélicos somos, bélicos morimos”.

 

Siempre Pendientes

Una colaboración de Luis R Conriquez y Peso Pluma

“Siempre pendientes, porque el gobierno es muy inteligente”.

“JGL, traigo en las cachas orgullosamente. Mandan los jefes, yo cuido el área, aquí nadie se mete”.

“Cuido la Plaza del Señor Guzmán y al Piyi traigo de Anillo de Seguridad”

“Haciendo verdes con la bandera del Iván y vienen varias Cheyennes, siguen las órdenes del 09”

 

Igualito a mi Apá



Una colaboración de Fuerza Regida y Peso Pluma

“Se topan con la gente que siempre me ha de cuidar”.

“Chambeo en la Capital de Culichi a la Humareda. Me prendo un BackPach Boyz. En la Suburban Blanca y al Gobierno”.