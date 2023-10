Peso Pluma dice que compone más fácil temas románticos que los corridos tumbados

Ciudad de México.- Peso Pluma se sinceró sobre cómo ha cambiado su vida desde que comenzó a tener éxito y la forma en que ha disfrutado de este momento personalmente.

Ante el comentario de Leila Cobo sobre que antes de la fama lo iban a ver poca audiencia, y ahora llena arenas, además de ser uno de los artistas más importantes, el joven mencionó.

Hay veces que me levanto y digo ‘es un sueño lo que estoy viviendo, pero pues gracias a Dios nosotros sabemos lo que hemos trabajado para llegar aquí, lo que le hemos sufrido y sobre todo bien agradecido con la gente que me apoya desde el principio”

Impulso significativo

Sobre si su vida cambió en un año radicalmente, Hassan Emilio Kabande Laija, nombre de pila del compositor, manifestó: “yo creo que sí, después de lo que fue “Ella baila sola” y de lo que fue “La bebe” creo que mi carrera se impulsó de manera significativa, y creo que marco un antes y un después a partir de ahí”.

Luego de que la directora de contenido en español de Billboard mencionó que pese a que su principal género son los corridos tumbados, ella considera que hace melodías románticas muy lindas, Peso Pluma replicó: “Es lo que mejor me sale a mí, componer”.

Acto seguido, Leila Cobo le cuestionó sobre si le gusta escribir cuando está enamorado, el cantante llamado “La doble P” inmediatamente dijo: “sí”, con una gran sonrisa y agregó: “es bonito estar enamorado y es bonito explayar tus sentimientos en una canción y sobre todo decir lo que uno siente”.

Finalmente, Hassan Emilio reveló lo que hizo cuando recibió su primera paga importante como artista. “Cuando me llegó el primero, el grande, grande, el primero se lo di a mi mamá, y ya después cuando me llegó lo mío, que me pude dar un gusto, me compré, a mi me gustan mucho los relojes y me compré mi primer Rolex, y pues de ahí me fui a Rodeo Drive, tú sabes, tú sabes que a mí me gusta mucho la ropa y es mi gusto culposo mío”, comentó al respecto.