Pese riesgo de salud, Norma Angélica grabó "Run coyote run"

Grabar en Sonora como parte de la serie "Run Coyote Run" le implicó a la actriz Norma Angélica un doble esfuerzo.

Además de su trabajo artístico en la preparación de su personaje como "Doña Lupe", cuenta que debido a la altura del lugar y a su sobrepeso se le podía subir la presión.

Ese esfuerzo obedece a tres motivos: por un lado a quien la invitó al proyecto (el director Gustavo Loza), por otro su cariño al personaje, pero también la temática del programa.

"Cuán importante es para nosotros como actores que exista una serie en tono de comedia hablando de lo que realmente les puede pasar a la gente en la frontera, no denunciando, hablando de eso porque nadie lo habla con verdad", comenta la actriz a EL UNIVERSAL.

"Nosotros que vivimos en la capital, no nos damos cuenta que allá no hay trabajo; que no es que no haya feminicidiso, ya no hay mujeres si no son como doña Lupe, grandotas y con arma; están muertas, desaparecidas. De eso no se habla, acá no nos enteramos; nos enteramos de la que agarraron en la UNAM".

Norma Angélica regresará a la pantalla con su personaje este martes 28 a las 21:00 horas por FX en el estreno de la tercera temporada de la serie.

Junto a Harold Torres y Eivaut Rischen, así como invitados especiales como Héctor Suárez y Christian Chávez seguirá la historia de migración y corrupción en la frontera.

La actriz comparte que cuando recibió el guión de esta tercera entrega lo primero que hizo fue leerlo a fondo y analizar que el texto de Doña Lupe coincidiera con el personaje.

Al respecto considera que esta temporada está mejor escrita que las anteriores.

"Me sorprendieron los temas, hay unos muy fuertes; yo creo que en los últimos cuatro años han pasado muchas cosas en México y obviamente cuando lo ves plasmado en un capítulo y cómo lo pudieron llevar a la ficción me daba mucho gusto".

La serie original de FX contará con 13 nuevos capítulos.