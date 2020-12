Pese a su truene, Niurka y Juan Osorio aún tienen intimidad

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que Niurka Marcos y Juan Osorio terminaron su matrimonio hace mucho tiempo, parece que siguen siendo cercanos, y no en un sentido fraternal, sino íntimo.

La propia cubana fue la que hizo esta revelación en el programa “Venga la Alegría”, quien detalló que todo acabó en buenos términos entre los dos por el bien de su hijo Emilio.

“Regresamos antes que nada, regresamos para ser grandes cómplices por la carrera de nuestro hijo que es una labor y un regalo que estamos sembrando juntos para cosechar cuando sea todo un hombre”, mencionó la vedette.

Pero Niurka quiso ser más explícita en cuanto a qué tipo de relación tiene con el productor de telenovelas, y reveló que, de vez en cuando, tienen encuentros sexuales.

De vez en cuando nos consentimos con una cogidit*, porque eso no se gasta, es sin compromiso, se lava y queda como nuevo, impecable, para volverse a usar. Yo me lo como, él me come y todos felices”, dijo Niurka.