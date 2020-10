Periodista se sorprende cuando se entera de que su conductor de Uber es una estrella del rock

ESTADOS UNIDOS.- La historia de un periodista, corresponsal de Noticieron Televisa en Estados Unidos, se viralizó rápidamente luego de que el pasado jueves compartiera una curiosa anécdota en redes sociales.

Ariel Moutsatsos recurrió a su cuenta oficial de Twitter para contar su historia de cómo había conocido a una estrella del rock en un Uber.

“¿Qué creen que me acaba de pasar? Me subí a un Uber y haciéndole la plática al conductor me dijo que es de Nueva York, vive en las montañas de Salt Lake City en un caserón, y le dije que si manejar le daba para comprar eso”, escribió el periodista.

Ante esto, el hombre le contestó que estudió música en Berklee College para luego irse a Los Ángeles donde formó una banda de rock en la que ‘’había hecho mucho dinero’’.

Ariel después le cuestionó sobre cuál era el nombre de la banda, a lo que respondió que ‘Reo Speedwagon’. El hombre que lo estaba llevando a su destino era Gary Richtrat, guitarrista y compositor de Reo Speedwagon, una banda estadounidense de hard rock formada en Illinois en 1967.

Ariel Moutsatsos se dijo impresionado, pues no todos los días te encuentras a una estrella de rock manejando un taxi. Segundos después, el reportero le preguntó el motivo por el cual se dedicaba a esto.

“Es que no estamos de tour por el momento y no tengo mucho que hacer”, contestó Richtrat. Tras revelar su identidad, Moutsatsos no dudó en cantar “I can’t fight this feeling”, uno de los temas más populares de la banda.

Al final, el periodista no quiso perder su oportunidad de inmortalizar dicho momento y le pidió una foto.