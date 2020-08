Pepillo Origel se retira de las redes sociales ante amenazas

MÉXICO.- A través de su perfil de Instagram, Juan José Origel anunció que se retirará por un tiempo de las redes sociales, tras sufrir una campaña de desprestigio e incluso haber recibido amenazas que atentan contra la vida de sus mascotas.

Desde el barecito de las estrellas en su casa, lugar que donde acostumbra grabar sus transmisiones para la red social, el conductor envió un mensaje a sus seguidores en que cuál expone sus razones que lo llevaron a tomar esta decisión.

“Saben qué pasó, que ya no tengo ganas de hacer rifas de nada, d e nada… ¡De nada. He recibido tantas muestras de cariño, pero nunca me había pasado de conocer a tanta gente que lo que haces es utilizar estos espacios de las redes, para maltratar, calumniar a la gente y para tirarle tan mala onda", expresó el conductor de televisión.

Pepillo Origel se ha visto envuelto en polémicas al afrontar una demanda con la periodista Flor Rubio y estuvo involucrado en un pleito en redes con la actriz Erika Buenfil.

"Yo ya no voy a pedir disculpas a nadie ya. Ya no. Ya pedí, ya hice. A una y a otra. Sobre todo cuando es algo que ni siquiera tuve yo culpa de nada. Pero bueno por tratarse de una señora, dije yo ni modo, si la señora está dolida, yo ofrezco una disculpa y nada me pasa", puntualizó Origel.