Pepillo Origel se le insinuó... ¿A Alfredo Adame?

CIUDAD DE MÉXICO.- Las polémicas de Alfredo Adame no parecen terminar, pues luego de despotricar en el pasado contra Laura Bozzo, Andrea Legarreta y Carlos Trejo, ahora se lanza contra Juan José “Pepillo” Origel, a quien tildó de “cochino pervertido”.



Todo ocurrió durante una entrevista para el programa “Chisme No Like”, donde Alfredo aseguró que durante su juventud fue a varias fiestas, y en una de ellas, conoció al periodista.



En muchas de las fiestas, en cinco o seis, me tope con un tipo que es asqueroso, desdeñable, asqueroso, cochino; es un pervertido, un cochino pervertido que se llama Juan José Origel", dijo.

"Antes de entrar a este medio, era joven, yo tenía muchas amigas actrices Edna Bolkan, Imperio Vargas y muchas más. De repente eran novias de amigos míos y me invitaban a fiestas del medio artístico, a entregas de premios”, relató en un principio Adame, antes de entrar de lleno con el tema de Pepillo.

Recordó que el periodista se le insinuó en una fiesta, haciéndolo sentir incómodo, y luego de que éste insistiera con sus acercamientos, comenzó a insultarlo.

"Se me empezó a insinuar, a darse su taco y su interés. La quinta vez que me lo encontré, o sexta, ya de plano era una cosa descarada y, entonces le dije: 'Mira put% mierd%, tú te me vuelves a insinuar o -porque me dijo algo- me vuelves a decir lo que me acabas de decir y te rompo la madr%' Mis amigas incluso me decían: 'Vente para acá porque ahí está el joto ese correteándote", contó.



Pero la cosa no acaba ahí, porque al parecer se encontraría con Origel más adelante cuando entró a trabajar en una televisora, y Adame aseguró que se vengó de él por rechazarlo.

“Entré en la televisión y empezó a atacarme, ¿cuál era su problema? Que no le hice caso porque además es un j%to feo, cochino, pervertido, sucio su aspecto. Es así de mala vibra”, remató.