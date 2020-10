Pepillo Origel revela que José José no quería ver a sus hijos mayores

CIUDAD DE MÉXICO.- El conductor Pepillo Origel reveló que el cantante José José se negó a que sus hijos José Joel y Marysol estuvieran presentes durante un homenaje que le rindieron en vida, en Guanajuato.

Juan José Origel durante la transmisión de su programa “Con Permiso” que conduce junto a Martha Figueroa, aseguró que él como uno de los organizadores del evento le pidió a la ex asistente del intérprete de “El Triste” que invitará a sus hijos mayores.

Sin embargo, la respuesta del príncipe de la canción fue un rotundo no, sin conocer a detalle las causas que lo orillaron a tomar esa decisión.

Le dije, oye ‘Laurita’ me encantaría que vinieran ‘Pepito’ (José Joel) y Marysol al homenaje como sorpresa para su papá, ah bueno... pues que José José no quiso, eso fue lo que dijeron a mí, que José José no había querido que fueran los hijos, externó.