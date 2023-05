Pepillo Origel, revela la mala experiencia que fue trabajar con Paty Chapoy

Ciudad de México.- Pepillo Origel, presentador y cantante originario de León Guanajuato, confesó lo difícil que fue para él trabajar con la también presentadora Paty Chapoy, cuando los dos pertenecían a la misma empresa e iban en el mismo programa Ventaneando.

Fue mediante el programa Pinky Promise de la integrante de Jeans Karla Díaz, dónde Juan José declaró las circunstancias que lo llevaron a ser quién es hoy en día, una de ellas fue la mala actitud que tomó la conductora luego de un mal entendido, lo que lo hizo llegar hasta las lágrimas.

A partir de los años 90´s fue cuando este programa se hizo famoso, dónde Pepillo compartía junto a Pedro Sola, Paty Chapoy y Martha Figueroa. En el programa, surge una dinámica de preguntas y respuestas, mismo dónde se le cuestionó a Origel sobre su experiencia de trabajar con la polémica presentadora.

La mala experiencia con Paty Chapoy

El conductor, se sincera y aclara las situaciones en las que estuvo envuelto siendo integrante del programa.

‘Lo peor fue cuando le dije a Paty Chapoy que me iba a Televisa. Carmen, la productora, me citó para hacer el último programa para despedirme. Ya estábamos microfoneados, Martha, Pedro y yo; Pati llegó al último y cuando llegó me dijo ‘tú qué estás haciendo aquí?’, afirmando que aparecía en una pizarra como si fuese el invitado.

Pepillo, confesó haber llorado al término del programa, pues se sintió excluido, pero después entendió que fue la conductora la que tenía una amargura en su alma.

‘Yo reconozco que Pati tenía coraje. Me fui de Azteca hasta Polanco llorando. Esto nunca lo había contado’, concluyó en modo de desahogo junto con Karla y agregó que mucho tiempo después lograron superar sus indiferencias, pues se consideran ya grandes amigos.