Pepillo Origel podría demandar a Alfredo Adame tras señalarlo de supuestamente tener VIH

MÉXICO.- Luego de que Alfredo Adame realizara declaraciones en contra de Juan José Origel, señalando que muchas de sus expresas habían fallecido de Sida, enfermedad que posiblemente se las había transmitido el conductor de espectáculos, Pepillo ha roto el silencio y expresó su sentir ante las cámaras de ‘Chisme No Like’.

Cuando uno de los reporteros del famoso programa de YouTube le cuestionó sobre qué opinaba sobre lo antes mencionado de Alfredo Adame, Origel respondió que no le importaba en lo absoluto y que ese asunto lo solucionarían los abogados.

‘’De ese tipo no quiero hablar porque son puras mentiras, son puras mentiras, no me interesa porque no vale la pena estar hablando de alguien que no me interesa y que eso ya lo van a arreglar los abogados’’, aseguró.

Pepillo contó que no le afectan en nada las palabras de Adame debido a que no se trataba de una persona seria, de ser así le dolería la situación, sin embargo, no es la ocasión.

‘’Que Dios lo perdone, te lo juro, la verdad no tengo nada en contra, yo vivo mi vida, yo estoy tranquilo, yo vivo bien, yo tengo una familia encantadora, yo tengo muchas amistades’’, señaló.