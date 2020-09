¿Pepillo Origel con VIH?, así lo especula un audio filtrado por fuentes de Televisa

CIUDAD DE MÉXICO.- Pepillo Origel se encuentra en un gran escándalo luego de que en ‘Chisme No Like’ se filtrara el audio de un trabajador de televisa en donde señalan que el famoso presentador podría tener VIH.

Luego de que Alfredo Adame acusara a Juan José Origel de ser responsable de trasmitirle VIH a quienes han sido sus parejas sexuales, una fuente de la televisora de San Ángel filtró lo que parece ser una llamada telefónica donde habla del tema con otra persona.

En la llamada se habla sobre Ernesto, una supuesta empareja del conductor quien murió porque portaba VIH, por lo que preguntó sobre si Origel también era portador del virus, a lo que mencionó que desconocía pero el fallecido sí estaba muy mal.

‘’Anduvo varios años, pero no sé si lo agarró después que anduvo con él o si ya lo tenía cuando estaba con él, no lo sé pero igual yo pienso que fue después", responde una de las personas. ‘’Yo sabía que Ernesto se enfermó pero no creía que fuera de eso, pero ya cuando dijeron en las noticias pues vi que sí fue eso".

Por si eso fuera poco, también mencionan otra supuesta pareja que tuvo Pepillo y que, de igual manera, falleció de sida.

Poco antes de llegar a la finalización del audio, éstas personas no llegan a una conclusión absoluta sobre el estado de salud de Origel, no obstante, señalan sus deseos de invitarlo a un programa para hacerlo confesar.