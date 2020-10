¿Pepe Madera se salió peleado de Pxndx?

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los reencuentro más esperado no cabe duda que es la agrupación de Pxndx, y es que recientemente en sus redes sociales se publicaron unas fotografías que desataron rumores de una supuesta reunión entre los integrantes.

Pero José Madero ha dejado en claro que él no formara parte de ninguna reunión con sus excompañeros, además relató según el Heraldo de México la razón de porque decidió tomar distancia de todos los integrantes de la banda.

Pxndx pretende dar algunas sorpresas a todos sus fanáticas debido al 20 aniversario que celebrará la agrupación pero el exvocalista declaró que el no estará presente.

El cantante confesó a una entrevista con Michelle Rubalcava, que el nunca dejó a la banda, si no que entre todos sus compañeros tomaron la decisión de darse un descanso, pero en ese lapso de tiempo sucedieron varias cosas, de las que no quiso hablar.

Mucha gente piensa que yo me salí y yo no me salí. Yo no abandoné al grupo. Los cuatro decidimos darnos un break, cosas sucedieron en ese break, que no me corresponde a mi contarle a nadie" dijo el cantante.