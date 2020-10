Pepe Garza, todo un starmaker

TIJUANA, B.C.- El periódico Los Ángeles Times lo consideró como el “Starmaker” o “Hacedor de Estrellas”. Pepe Garza es por hoy, el Raúl Velasco de los gruperos en Estados Unidos, su palabra tiene peso.

“Agradezco el lugar en el que unos artistas me consideran, he manejado horas de radio, producido programas, y pues siempre he sido alguien a quien le ha gustado tomar riesgos, presentando música nueva al auditorio y eso ha sido parte del beneficio”, explicó Garza en entrevista vía Zoom.

Con residencia en California, el originario de Monterrey, fue el quien programó por primera vez a Jenni Rivera en la radio, dijo que su gusto personal ha sido empático con la audiencia, recordó también como eligió a Banda los Recoditos, Pancho Barraza y la música de Sinaloa y Jalisco.

“Programé por primera vez también a Tucanes de Tijuana, a Recodo con Julio Preciado, desde ahí vengo explorando y promoviendo movimientos y artistas nuevos”, puntualizó el también juez de “Tengo talento”.

Desde su hogar, Garza recordó a Jenni Rivera, una mujer que además de la artista le brindó la amistad.

“Fue un descubrimiento de las capacidades de ella, no que yo la haya descubierto, me fui asombrando del amor que le tenía el público, y en distintos lugares.

“Jenni superó todas las expectativas de la industria, su entrega le redundó esos frutos, ella y yo nos reíamos mucho, porque la conocí vendiendo casas y me decía: Yo no iba a ser cantante, pero me tocó en la radio”, evocó Garza que fue destinada a triunfar.

El esposo de Elisa Beristain de “Chisme no like”, detalló que él no tiene una fórmula en sus manos para saber si será una estrella o no, sólo reconoce canciones y figuras que puedaN conectar con el público, el resto es persistencia del artista.

“Depende del artista, de que tenga un buen equipo, de cómo se comporte con el público, que no se pierda en las drogas, Jenni demostró que era para eso, trabajadora de manera impresionante, fue una experiencia, y alguien que me tenía mucho cariño”, destacó quien tiene en YouTube su serie de entrevistas “Pepe Office”.

Garza comentó que el terreno musical en Estados Unidos no es fácil como pareciera para el mundo grupero.

“Es un proceso muy largo, a la banda MS le tomó mucho tiempo, por tener el éxito que ahora tiene, a la Arrolladora ya siendo lo que era en México, le tomó tiempo, conquistar toma tiempo, aparentemente es fácil dependiendo de la ciudad”, consideró el también compositor.

Va para ti

Actualmente, Pepe Garza junto a Ana Barbara y Luis Coronel lanzaron la iniciativa “Va por ti”, una plataforma para enviar saludos bajo costo, pero cuyos fondos, en parte, será para la asociación mexicana Nariz Roja, que ayuda a niños con cáncer.