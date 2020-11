Pepe Gámez, contento de estar en "Falsa identidad"

TIJUANA, B.C.- “Mariposa de Barrio” y ahora “Falsa Identidad” son dos de las últimas series en las que ha participado el actor Pepe Gamez.

El actor mexicano con residencia en California compartió vía telefónica que ha sido una carrera de constante esfuerzo, de picar piedra y de posicionar su nombre poco a poco.

“Muy contento de estos personajes, Juan López junto al personaje de Jenni Rivera me dejó mucho y ahora el Deivid en Falsa Identidad me tiene muy contento”, destacó entrevista.

Su personaje en “Falsa identidad” es el que ahora promueve, pues éste se mantiene en la segunda temporada para Netflix y Telemundo, al lado de Samadhi Zendejas con quien curiosamente participó en la serie de Jenni Rivera.

“Fue y es un gran personaje, el casting lo hice de maravilla y me fui a grabar a la capital, creo que todo me lo pusieron en charola de plata, sin duda al Deivid es el papel que más he disfrutado”, sostuvo Gamez.

El perfil de su personaje es un norteño que tira la bala por los amigos, detalló, está metido en lo más oscuro y trafica hasta con gasolina.

“pero no es tan malo como parece, ayuda a los amigos, de echo en la primer temporada lo hace, y también tiene su corazón y es muy detallista”, dijo.

“Falsa Identidad” cuenta también con las actuaciones de Luis Franco y la producción de Epigmenio Ibarra.