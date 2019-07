Pepe Aguilar se reencuentra con su hijo Emiliano, tras librar la cárcel

MÉXICO.- Pepe Aguilar reapareció junto a su hijo Emiliano y aseguró que luego de estar distanciados por fin volverán a convivir como padre e hijo.

Durante uno de sus blogs, el cantante de música regional mexicano apareció abrazado de su hijo, quien hace algunos meses estuvo a punto ingresar a la cárcel acusado de tráfico de personas, y confesó:

“A todos los amigos del blog este güey es Emiliano, a todos los que me preguntaban por él aquí está, y aquí va a estar siempre, nomás que quisiera, y parece que ya quiere, vamos a andar para todos lados”.

Sin embargo, Pepe no perdió oportunidad para bromear con el tatuaje de su hijo en el rostro y al voltearlo a ver expresó: “Pinc$%# tatuajes, vamos a hacer algo al respecto porque ¡ay Dios mío!, o lo tatuamos como Mike Tayson o… no se crean, me gustan sus tatuajes… aquí está el güey para que no me anden preguntando”.

De esta forma, el cantante y su hijo al parecer van estrechar lazos luego de que Pepe asegurara que no tenía mucha relación con él.