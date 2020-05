Pepe Aguilar rompe el silencio tras disculpa de Natanael Cano

Pepe Aguilar reapareció en redes sociales luego de que el joven Natanael Cano le ofreciera una disculpa por los comentarios que lanzó en su contra tras el malentendido que surgió entre ambos con relación a los corridos tumbados.

Días después de que Cano cambiara su postura en contra de Aguilar, el intérprete de “Miedo” retomó su cuenta de Instagram para celebrar el que hubiera sido el aniversario 101 de su padre, Don Antonio Aguilar, y recordando algunas enseñanzas de su padre, comentó:

“Él jamás en la vida nos hizo sentir que éramos mejor que nadie, jamás en la vida nos hizo sentir que por tener dinero o por tener fama o poder, eras mejor que nadie, pero eso va para allá y para acá, porque entonces te haces medio irrespetuoso, porque como todo mundo le rinde a esa madre, como todo mundo está acostumbrado a no hablar con la verdad, entonces güeyes que no le rinden al dinero, que no le rinden a la forma y que no le rinden al poder, y que están acostumbrados a hablar con la verdad, ah no, pues son pinches monstros, irreverentes, creídos y engreídos, quién se creen, luego los andan hasta matando”.

Posteriormente, y sin hablar directamente de la disculpa ofrecida por Natanael, Pepe reflexionó sobre lo que está pasando actualmente en el mundo tras el surgimiento de la pandemia, así como la forma en que la gente ha pasado este tiempo en aislamiento y dijo: “Tenemos mal los valores, nos ofendemos porque la gente no piensa como nosotros, ¡imagínate nada más!”.

De la misma forma, se refirió a la juventud de esta época y mencionó: “Yo sé que, a mucha gente, igual güey de 50 años, a lo mejor se le hace un güey ya ruco, digo, si tienes 14 o 15, pero en realidad un güey de 50 años, yo digo que todavía hay mucho qué hacer”.

Por último, Pepe Aguilar continúo haciendo alusión a la carrera de su padre, así como lo que logró con su gran trayectoria artística y subrayó: “a los 70 años logró uno de los éxitos más grandes de la historia mexicana y evidente el más grande de toda esa época, a los 70 años, jovencitos impetuosos e incipientes, a los 70 años… el arte se mide por resultados, no por comentarios…”.