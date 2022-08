Pepe Aguilar revela que no está listo para convertirse en abuelo

Ciudad de México.- El cantante Pepe Aguilar se expresó sobre ser abuelo tras la noticia en la que se confirmó que su hijo Emiliano está por convertirse en padre.

En una entrevista para Despierta América, el artista habló sobre la pérdida de su madre y su siguiente gira, aunque al escuchar el tema de la paternidad, Pepe contó:

Pues ya, mi hijo mayor de repente sacó la noticia con bombo y platillo, o su novia, no sé, de que van a ser papás, entonces ya me hicieron abuelo''

¿Puede ser abuelo?

Posteriormente, Aguilar confirmó que el bebé todavía no nace y ante la pregunta de si está feliz en esta nueva etapa, únicamente dijo: “Si él está feliz, yo estoy feliz”.

Sin embargo, el cantante de regional mexicano manifestó que por ahora no está seguro de que su nieto o nieta lo llame abuelo.

“No tengo la menor idea, yo tengo ahorita muchos pugs, tengo muchos perros, tengo muchos perros, esos son mis nietos ahorita, no sé, tengo 53 años como que todavía no estoy con la edad de ser abuelo, que me llamen como quieran”, expresó.