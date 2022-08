¿Pepe Aguilar bloqueó la carrera de Gussy Lau tras romance con Ángela?

Ciudad de México.- El compositor Gussy Lau habló sobre la relación que tiene con Pepe Aguilar después de que se filtraran las fotos en las que aparece besándose con su hija Ángela Aguilar, y que además la joven dijo haberse sentido violentada por la forma en la que se le expuso en las redes.

Ya que su relación con la hija de Pepe no terminó bien, trascendió que Aguilar habría bloqueado la carrera artísticas del compositor, por lo que Gussy aclaró lo que había sucedido con algunas de sus canciones tras dicho escenario.

Ya mucho más tranquilo, más sereno, obviamente no es mi tema favorito de hablar, pero yo entiendo también su trabajo y trato de darles el tiempo, no de salir corriendo. Yo no puedo sacarlos porque están en la compañía de la editora, pero ya están saliendo. Hace un mes salió el video de ‘Se disfrazó’ de Ángela, el dueto con Pepe, Leonardo luego lanzó ‘No lo podía hacer mejor’, que es una coautoría con nosotros, en su disco viene varias buenísimas también, entonces ahí van a ir saliendo poco a poquito”

Explicó Lau en entrevista para el programa Hoy.

¿Pepe aguilar bloqueó la carrera de Gussy?

En cuanto a las especulaciones sobre que Pepe Aguilar habría bloqueado o estaría bloqueando la carrera de Lau, el artista contó: “No, la verdad que conmigo nunca, ni siquiera estuvo cerca de querer truncarla, al contrario, el dueto de Intocable se hizo gracias a él, él me junto con Intocable para darles la canción, viene una canción con Camila, él me junto con Mario Domm”.

De igual forma, Gussy Lau se refirió a lo que sucedió con su fallido romance con Angela Aguilar y comentó: “Yo siempre he dicho que vale más tener el corazón en mil pedazos, pero la consciencia en una pieza. Sabemos que hicimos las cosas bien, eso fue ya ajeno a mí honestamente, no es como que yo lo haya filtrado, como se ha manejado, para nada, jamás haría eso, y pues nada, pues ya solo queda el aprendizaje”.

Finalmente, el artista reveló detalles de la forma en que se ventiló su secreta relación con la joven cantante. “Básicamente fue una traición que nos hicieron, porque tomaron un screenshot (captura de pantalla) a una historia de close friends (amigos cercanos), tenía familia literal y amigos contados, que te los cuento con la mano, pues sí es una traición y yo tuve que recortar mucho mi círculo”.