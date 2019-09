Penélope Menchaca abre puertas de su suite

CIUDAD DE MÉXICO.-Dos matrimonios, un divorcio, 14 años de conducir el programa 12 Corazones y la empatía con la gente han convertido a Penélope Menchaca en una especie de gurú del amor y las relaciones.



Tengo la experiencia de un mal matrimonio y uno maravilloso. Sé identificar cuándo un hombre es bueno y cuando es malo. Además soy mamá, tengo hijas que ya son adultas y puedo decir que lo que hice y cómo las eduqué, ya vi el resultado.



"Cuando habló como mamá, ya puedo decir: 'Hice esto y a mí sí me funcionó' o 'me pasó esto y estoy viendo los resultados'. Siento que estoy en una edad en la que puedo compartir mucha experiencia y mucho de lo que he vivido", compartió en entrevista.



Por eso está lista para recibir en su nueva suite del programa Ponle de Noche a todas las visitas (invitados) que necesiten o quieran un consejo para mejorar su relación y ser mejores parejas.



"Siempre decimos que este 'night show' es para ti: tú eres el que lo hace. Es para todos los que vivimos atrás de la cámara. Si quieres conocer de tus problemas de amor porque eres muy tímido o si tu marido es celoso, me lo traes, y aquí le damos una 'arrastrada', hablamos con él.



"No le vamos a salvar la vida a nadie ni vamos a cambiar el mundo, pero por lo menos, si de todo eso algo se llevan, estamos más que contentos", agregó la conductora.



En esta emisión, el público y los invitados especiales recibirán consejos para el corazón.



"Cuando ando en la calle, es como si la gente se confesara conmigo, es muy chistoso. Me cuentan de sus historias, de lo que les pasa. Qué mejor manera de hacerlo a lo grande, frente a la televisión

"Mi única intención es que alguien en su casa diga: 'No lo había pensado así'".



Sus cómplices en esta nueva aventura serán sus vecinos, como les llama a todos los especialistas con los que tratará temas como los celos en la pareja y cómo ligar.



También tendrá a su lado a Homero "Menordomo" y a Huarachín y Huarachón, quienes, además de vivir de "arrimados" en la suite, imprimirán un toque de comedia.



Ponle de Noche estrena hoy a las 22:00 horas por a+ (7.2).