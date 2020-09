Penélope Cruz se une al elenco de ''L’immensita'' como protagonista

ESTADOS UNIDOS.- Penélope Cruz protagonizará la película italiana ambientada en la década de 1970 titulada ”L’immensita", la cual será dirigida por Emanuele Crialese.

"L’immensita" está representada en los mercados internacionales por Pathé ("Judy", "Pain & Glory") y en los Estados Unidos por CAA. Mario Gianani y Lorenzo Gangarossa en Wildside, propiedad de Fremantle, están produciendo la película con Dimitri Rassam en Chapter 2, propiedad de Mediawan. Warner Bros. Italia también coproduce y distribuirá la película en Italia, mientras que Pathé la distribuirá en Francia.

Escrito por Crialese, Francesca Manieri ("El primer rey") y Vittorio Moroni ("Terraferma"), "L’immensita" ofrecerá el retrato íntimo de una familia en la década de 1970, representando la sociedad italiana en un punto de inflexión.

"He sido fan de Emanuele Crialese durante mucho tiempo y 'L’immensita' es uno de los mejores guiones que he leído. Tengo muchas ganas de lanzarme a esta aventura mágica con él y el resto del equipo y dar vida a un personaje del que estoy completamente enamorado", señaló Cruz.

#Play #CineYPelículas Penélope Cruz volverá a rodar en Italia con «L'immensità», lo nuevo de Emanuele Crialese https://t.co/DpbX00F3tT pic.twitter.com/XXAe4SOJvQ — Juan Antonio Tirado (@jatirado_oc) September 8, 2020

Crialese dirigió anteriormente "Respiro", que ganó el Gran Premio en la Semana de la Crítica de Cannes, así como "Nuovomondo" y "Terraferma", que ganaron el León de Plata y el Premio Especial del Jurado en Venecia, respectivamente. El director, que nació en Roma y tiene raíces sicilianas, estudió en la Universidad de Nueva York y debutó en el largometraje con "Once We Were Strangers".

"L’immensita" comenzará a rodarse en el verano de 2021. Canal Plus y France 3 ya compraron la película con anticipación y se quedaron con los derechos de televisión de pago y de televisión en abierto de Francia, respectivamente.