¿Peligra el legado de Camilo Sesto?

CIUDAD DE MÉXICO.- Camilo Blanes, hijo y heredero universal de Camilo Sesto, ignoró el juicio por el que luchó su padre para tratar de esclarecer el asalto que sufrió en su casa de Torrelodones.



La audiencia se celebró el 13 de noviembre, pero no se podía hacer una acusación formal debido a la muerte del cantante hace casis tres meses.



La abogada del intérprete presentó un escrito donde informaba de su fallecimiento y pedía a Blanes continuar con el proceso que tanto le interesaba a su padre.

No obstante, nunca obtuvo una respuesta y los años de investigación del caso resultaron en balde.

Como no hubo un señalamiento formal por parte de una víctima, sólo existe la de la fiscalía y en breve se dará el dictamen del juez.



Sesto inició el proceso judicial en 2013, tras haber sido víctima de un asalto, cuando cuatro ladrones entraron al domicilio, lo amarraron a una silla con cinta y lo amenazaron de cortarle un dedo si no les decía dónde guardaba el dinero y objetos de valor.

Uno de los atracadores reveló ante la Guardia Civil española que todo había sido planeado por un productor y amigo que trabajó con Sesto en el pasado.

La fiscalía pedía tres años y medio de cárcel por un delito de violencia con intimidación en casa habitada.



El desinterés e indiferencia de Blanes podrían ser consecuencia de un problema de adicción al alcohol y drogas.



Y es que en días pasados fue visto por las calles de Madrid intoxicado y sin poder articular palabras.



Su madre, Lourdes Ornelas, ha declarado que su hijo tiene problemas, pues no es la primera vez que cae en excesos, se desaparece por días y no regresa a su casa.