Peligra Honoris Causa de Laura Bozzo

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Bozzo podría perder el Honoris Causa otorgado por el Claustro Académico Universitario y el Centro Universitario Inglés en un salón del Congreso de la Ciudad de México.

La conductora recibió el título de doctora por su defensa a los derechos de la mujer, compartió imágenes en sus redes mostrando el nombramiento y las críticas no se han hecho esperar.



Acto seguido, el Consejo Doctoral Mexicano se deslindó de cualquier relación con el hecho, además de mencionar que en los siguientes días se llevarán a cabo reuniones para pedir que se le retire el Honoris Causa a la peruana, ya que no cumple con diversos lineamientos.



En primera instancia un doctorado no se puede otorgar a quien no tenga una licenciatura y una maestría.



En el caso particular de Laura Bozzo, ella no tiene ningún reconocimiento académico oficial en México, quizá argumente que en su país cuenta con un doctorado en Derecho y Ciencias políticas, pero en nuestro país no revalidó ningún título académico.



En la Dirección General de Profesiones no existe ningún registro de título ni número de cédula profesional a nombre de Laura Cecilia Bozzo Rotondo.



Además son las instancias máximas quienes otorgan una presea, como es el caso de la Gabino Barreda otorgada por la UNAM, pero al parecer el Claustro Académico Universitario y la Universidad de Morelos no cumplen con los lineamientos legales para entregar este tipo de reconocimientos.



Por otra parte se convocó a un Congreso Local para entregar la medalla y el título de doctorado, no al Consejo Doctoral Mexicano quien sí tiene las facultades para entregar un Honoris Causa.