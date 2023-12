Película sobre George Santos ya está en desarrollo en HBO

WASHINGTON.- George Santos, político estadounidense y actual congresista por el tercer distrito congresional de Nueva York desde 2023, es miembro del Partido Republicano. A pesar de no haber tenido éxito en su intento previo en 2020 contra el demócrata Thomas Suozzi, logró ser elegido en 2022, convirtiéndose en el primer republicano abiertamente LGBT elegido para el Congreso.

En días recientes, ha sido un tema recurrente debido a las acusaciones de uso indebido de fondos en su campaña, como el gasto de dinero en OnlyFans, Botox y Sephora.

Sus declaraciones a los medios de comunicación se han vuelto virales, generando bromas en Twitter sobre una posible adaptación cinematográfica de la vida de Santos.

Sin embargo, la broma se hizo realidad hoy, ya que HBO Films adquirió los derechos de "The Fabulist: La leyenda estadounidense de mentiras, astucias, estafas, robos y de George Santos" de Mark Chiusano, publicado el 28 de noviembre de 2023.

Ayer, Santos fue expulsado del Congreso por los cargos de gastos indebidos, los cuales él niega.

La película estará en desarrollo bajo el cuidado de Frank Rich, productor ejecutivo de Veep y Succession.

Entre los tweets de los usuarios se han sugerido dos posibles candidatos para interpretar a Santos, incluyendo al actor estadounidense Nelson Franklin, conocido por su papel como Nick en la serie “The Office”, y Harvey Guillén, conocido por su actuación en la serie "What We Do in the Shadows".