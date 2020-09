Película de Gia Coppola ataca cultura ‘influencer’

VENECIA, Italia.-Los confinamientos por el coronavirus han impedido la presencia de la mayoría de los cineastas y actores hollywoodenses en el Festival de Venecia, pero Gia Coppola y Maya Hawke llevaron algo del Estados Unidos de hoy al Lido con “Mainstream”, una mirada penetrante a la cultura de YouTube y los “influencers”.

Las dos miembros de la realeza de Hollywood (Coppola es nieta de Francis Ford y Hawke la hija mayor de Uma Thurman y Ethan Hawke) dijeron que les hicieron varias pruebas del virus desde su arribo, como requieren las normas de la Mostra para los que llegan de fuera de Europa.

“Parece un momento en que decimos, ‘está bien, podemos seguir las reglas y seguir celebrando el arte y el cine y protegernos mutuamente’”, dijo Hawke, y añadió que le gusta sobre todo que los asistentes al festival adhieran a las precauciones antivirus de Italia, como el uso de la mascarilla y el respeto al distanciamiento social.

En Estados Unidos “tenemos muchas dificultades para trabajar juntos. Y es por eso que una se siente tan bien al estar aquí, trabajar juntos y con mucho respeto mutuo”, dijo el sábado.

Es el segundo largometraje de Coppola y su segunda presencia en el festival, donde debutó en 2013 con “Palo Alto” en la sección Horizontes para nuevos talentos. “Mainstream” también tendrá su estreno en la sección.

En la película, Hawke hace el papel de Frankie, una camarera de bar en Los Ángeles cuyo video en YouTube de un don nadie (Andrew Garfield) se vuelve sensación en el internet. El filme indaga en el lado oscuro de la cultura “influencer” y la necesidad de ganarse la atención de desconocidos en la red social.

“Pregunta si es o no es posible crear arte mientras uno trata de llamar la atención y buscar likes", dijo Hawke, quien actualmente está llamando la atención por su papel en la serie de Netflix “Stranger Things”. Hawke dijo que su respuesta instintiva es no, pero reconoce que la actuación de Garfield en la cual su personaje se derrumba online sin duda es arte.

Coppola dijo que se inspiró en “A Face in the Crowd”, una película de 1957 protagonizada por Andy Griffith sobre un vagabundo que se convierte en sensación en la radio y la televisión. “Mainstream” es esencialmente una variación sobre ese tema.

“La moraleja para mí es que todo lo que brilla no es oro, y que la comunidad y las conexiones son realmente importantes”, dijo Coppola.

El festival, la primera gran muestra presencial desde que el Covid-19 paralizó la industria del cine, finaliza el 12 de septiembre. Además de Horizontes, 18 películas compiten por el León de Oro.