Película de ''El auto fantástico'' está en proceso

ESTADOS UNIDOS.- “Knight Rider”, mejor conocido en Latinoamérica como ’’El auto fantástico’’, regresa a las pantallas, pero esta vez no como serie sino como película. Según información de Variety, la cinta ya está en proceso bajo la producción del del director de "Aquaman" James Wan.

Spyglass Media Group desarrollará una película basada en la serie de acción de la NBC "Knight Rider", que generó 90 episodios en una serie de cuatro temporadas que comenzó en 1982 hasta 1986. Hasselhoff interpretó a Michael Knight, un misterioso agente de la Fundación para la Ley y Gobierno (FLAG), conduciendo el Knight Industries Two Thousand (KITT), un Pontiac Firebird Trans Am tecnológicamente avanzado. William Daniels fue la voz de KITT.

Wan producirá a través de su compañía de producción Atomic Monster con Michael Clear. Judson Scott es productor ejecutivo. TJ Fixman está escribiendo el guión.

Fixman comenzó su carrera como escritor de videojuegos en Insomniac, donde escribió y desarrolló "Ratchet and Clank" y "Resistance: Fall of Man". Fixman también escribió "The Rubber Guns" para Scott Free en CBS y "Unboxing" para Paramount Players.