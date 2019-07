Pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo podría posponerse

CIUDAD DE MÉXICO.- ‘‘Es un acto bajo, vil, sin escrúpulos y sobre todo de cobardía’’, señala Alfredo Adame sobre la polémica pelea en la que el cazafantasmas le tiró con un proyectil por encima del ojo.

Ahora se comenta que el combate del 2 de agosto podría cancelarse pues su herida tardará alrededor de cuatro meses en sanar.

‘‘Sí está fuerte, sí está profunda, yo creo que esto va a llevar unos 5 puntos internos y unos 4 por fuera, tocó la dermis, la epidermis, el no sé qué graso, y el músculo lo alcanzo como a tallar, no lo cortó afortunadamente y todo pero si lo alcanzó a tallar, me dijo: tiene usted mucha suerte’’, señaló, ‘‘porque si le ha pegado 3 centímetros abajo, le vacía el ojo y lo deja tuerto’’, comentó Adame.

Por su parte, Carlos Trejo continúa esperando este 2 de agosto para demostrar que el no está jugando.

‘‘Que no ande de chillón, que no ande de payaso, ‘perate al 2 y no va a necesitar un hospital, va a necesitar un quirófano, pues yo creo que el señor se dio cuenta que yo no estoy jugando, que nos vamos a ver el 2 de agosto, ahí van a subir dos y va a bajar uno’’.

Carlos Trejo señaló que se puso en alerta cuando observó que Adame ‘‘se estaba rascando’’ lo que lo hizo pensar que traía un arma para dañarlo, dato que el actor niega completamente.