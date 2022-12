Pee Wee niega boda con su mánager; habla de un posible proceso legal por falsa información

Ciudad de México.- Pee Wee respondió a los medios para aclarar rumores de un supuesto amorío con su representante, luego que una revista asegurará que estaban casados.

Significa muchísima risa, la verdad. Honestamente desde el martes que se dio a conocer me he reído con mi mamá, mis hermanos, con toda mi familia que realmente me conocen. Ya tengo 34 años, conocen a todas las mujeres que han sido parte de mi vida y me parece muy chistoso”