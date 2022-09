Pedro Sola sobre Kenia Os: "Me vale, yo no sé quién es esa mujer"

Tijuana, Baja California.- Paty Chapoy aseguró que tendría entrevista con Kenia Os programada para el día de mañana, la cantante se encuentra promocionando su gira musical y con grandes proyectos en puerta.

Pedro Sola al enterarse sobre la noticia y que su compañera le contará los seguidores que tiene respondió: "Me vale, yo no sé quien es esa mujer".

Además el conductor afirmó que no quería ir a la entrevista diciendo "yo no sé, ni entrevistar". Por su parte, Daniel Bisoño dijo "no sabia quien era Kenia Os pero nos tiene sin cuidado que nos llueva".

Los fanáticos en redes sociales señalaron que no había problema si los presentadores del programa no la conocieran si no la forma por la cual se expresaron de la influencer.