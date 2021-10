Pedro Sola se burla de Maluma por “colgarse” de accidente de avión

CIUDAD DE MÉXICO.- Pedro Sola se burló de Maluma por querer “colgarse” de un accidente en el que nada tenía qué ver, según su parecer, después de que el cantante comentara que “casi le tocaba a él”.

Fue durante la emisión del martes pasado en “Ventaneando”, donde el conductor de televisión habló sobre la manera en que Maluma tomó la noticia y la compartió con sus seguidores.

Pero eso que dice Maluma, es como si: ‘Ay, se cayeron las torres gemelas, yo aquí no me voy a subir a la Torre Latinoamericana’. Un avión se cayó, que es una desgracia, pero el de él no, ni siquiera… ponte que la gente que no se subió al avión, por alguna situación en su vida, dice: ‘Me salvé porque no me subí al avión, pero el Maluma hio un drama en el escenario contando: ‘Esta historia trágica… hay no, no, no’”, comentó Pedrito, apoyado por Bisogno.