Pedro Sola recuerda el momento en que le contó a sus padres sobre su homosexualidad

Ciudad de México.- Pedro Sola habló sin tapujos en una entrevista con Pati Chapoy, sobre su homosexualidad y contó cómo fue exteriorizarlo con sus padres.

El presentador reveló que antes de cumplir 15 años se sinceró con sus papás sobre sus preferencias sexuales, y fue la reacción de su abuela la que más lo sorprendió.

Yo siempre fui desde niño diferente a todos los demás niños, pero sin saber realmente lo que pasaba. Empieza la adolescencia, la pubertad, y empiezas a sentir cosas, yo me daba cuenta, me acuerdo que desde niño había compañeros de salón y me gustaba verlos, pero yo no sabía qué es lo que me pasaba, que yo me empecé a enamorar de mis compañeros, entonces yo hablé con mi mamá, entonces fuimos al psiquiatra”

Inició su relató Pedrito.

Ayuda psicológica

Ante la pregunta de Pati sobre el por qué su madre tomó la decisión de ir al psiquiatra, Sola explicó: “Ella no sabía responderme, le dije ‘me estoy enamorando de mis compañeros de clase’, entonces mi mamá me dijo ‘vamos a buscar alguien que te ayude’”.

Acto seguido, el comunicador recordó el momento en que se sinceró con sus progenitores y les confirmó que le atraían los varones.

“Cuando tenía 14 años, ellos me preguntaron y yo les dije que sí. Me dijo mi mamá ‘se me hace que a ti no te gustan las mujeres’, y le dije ‘no mamá, no me gustan, me gustan los hombres’. Entonces mi mamá volteó con mi abuela y le dijo ‘¡ay, mamá!, hay que llevar al niño al doctor’, y mi abuela le contestó, fíjate mi abuela, que nació en 1907, le contestó: ‘mi hijita, si el niño no está enfermo, el niño es así porque es diferente’. Y a mí me dijo ‘tú no te preocupes, no tienes nada de mal, eres así y punto y nunca vas a cambiar’. Y ahí quedó todo”, relató.

Sin críticas

Y al hablar del hombre que le dio la vida, Pedrito explicó: “mi papá que leía el periódico volteó y me vio, porque te digo que mi papá era respetuosísimo, a lo mejor no le cayó bien, pero nunca ni me criticó, ni nunca hablamos de eso. Al final de cuentas, sí él le parecía o no le parecía que yo fuera homosexual nunca expresó absolutamente nada, él siempre me trató muy bien”.

En este sentido, el presentador de televisión también puntualizó que nunca sufrió de acoso por esta situación mientras estudiaba. “He tenido la suerte de que, siendo homosexual, porque además la palabra gay ya vino mucho después, no fui atacado en las escuelas. En la primaria para nada, en la secundaria a lo mejor se hablaba a mis espaldas”.

Finalmente, Pedro recordó una anécdota que vivió en la secundaria, cuando al usar un aparató ortopédico, se dijo entre sus compañeros que usaba brasier.

“Un día iba yo caminando (…) y alguien me tocó la espalda, y entonces empezó a correr el rumor, sin que yo supiera, que yo traía puesto un brasier (…) el director técnico (…) me llamó y me preguntó (…) ya le dije, entonces en el salón enfrente de todos les dijo lo que yo traía puesto y por qué, entonces se acallaron esos rumores”, recordó al respecto.