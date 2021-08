Pedro Sola aparece en “Hoy” tras dar positivo a Covid

CIUDAD DE MÉXICO.- El programa “Hoy” dejó a sus televidentes en shock cuando apareció en las pantallas de la emisión Pedro Sola, conductor de “Ventaneando”.

Y es que, a pesar de pertenecer a una producción de Tv Azteca, los conductores del matutino de Televisa no dudaron en enviarle sus buenos deseos, tras enterarse de que dio positivo a Covid-19.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En el programa, presentaron una cápsula de la entrevista que Aurora Valle le hizo a Pedro Sola. De inmediato, los conductores reaccionaron de distintas formas, pues aunque Galilea Montijo no se mostró muy cómoda con la situación, los demás le desearon lo mejor al también economista.

Pedrito, recupérate pronto. Te mandamos un abrazo, te queremos mucho”, dijo Arath de la Torre.

PEDRO SOLA HABLA DE SUS SÍNTOMAS

Fue en la emisión de este lunes que Pedro Sola apareció en una transmisión para “Ventaneando” donde habló sobre los síntomas que padece por el coronavirus.

"Aquí estoy vivito y coleando. Ayer en la noche ya ven que casi me matan en las redes sociales, no sé por qué ese afán. Si a los únicos que les dije (de mi contagio) fue a ustedes”, comentó Sola.

El conductor narró cómo es que se dio cuenta que tenía el virus y explicó que cada semana se somete a pruebas para descartar un posible contagio, pero un dolor de garganta fue lo que le preocupó, por lo que decidió pedir ayuda de un doctor.

"Como ya íbamos a empezar a hacer el programa, dijo: 'Salió negativa'. Y yo me la eché a la bolsa en lugar de tirarla a la basura. Al día siguiente, en mi cuarto, veo el sobrecito y veo que tiene una raya tenue del otro lado, busqué en el Internet y me di cuenta que significaba que era positivo. Inmediatamente le hablé al doctor y me dio las instrucciones", añadió.