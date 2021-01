Pedro Infante y su lujosa residencia en Cuajimalpa

MÉXICO.- Pedro Infante fue una de las figuras más emblemáticas del cine mexicano, el famoso fue un ícono de su época y aún en la actualidad mantiene una gran fama, generación tras generación recuerda y reconoce su legado como actor y a pesar de fallecimiento, las películas que protagonizó no pasan de moda ni dejan de emitirse en televisión abierta, su carisma y personalidad únicas que lo destacaban continúan siendo un factor importante en su popularidad actual.

Aunque no es una celebridad actual, el famoso aún despierta la curiosidad del público, los detalles sobre su vida privada suelen llamar mucho la atención, esto especialmente debido a que, en vida, el famoso fue muy discreto con su vida privada, prefiriendo mantener en secreto lo que hacía fuera de cámara y cuando no se encontraba promocionando su trabajo, por ello no es de extrañarse que su residencia se encontrara lejos del bullicio de la cuidad, a muchas personas les causa intriga saber cómo vivía el famoso, muchos seguirán que fue un hombre más bien modesto, pero la mayoría coli consideraba extravagante.

Pese a que la sencillez lo caracteriza, en su lujosa mansión no se reflejó, pues estaba llena de extravagancias. Pedro Infante construyó la casa de sus sueños en Cuajimalpa, y él mismo acompañaba a los trabajadores para checar todos los detalles.

UNA RESIDENCIA LUJOSA PARA LA ÉPOCA

La casa del actor estaba ubicada en Cuajimalpa, muy cerca de Toluca y como se mencionó antes, alejada del bullicio de la ciudad, pero no por ello quería decir que fuera un lugar sencillo, pero al contrario, el famoso tenía una mansión llena de lujos y en la que había de todo, desde un cine con taquilla falsa incluida y hasta una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe, el famoso a vivía rodeado de amenidades de las cuales aún hay algunas imágenes.

Se sabe que la propiedad contaba con un cine que hasta tenía una taquilla falsa, así como una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe. La casa también tenía alberca, peluquería, gimnasio, salón de fiestas y hasta un bar. El actor hacía que sus invitados pasaran por su peluquería en donde él mismo les cortaba el cabello.

En su infancia el famoso vivió en una casa mucho más humilde, es originario de Mazatlán Sinaloa y su residencia antes de ser famoso hoy en día es una especie de museo, por su tamaño se puede apreciar lo pobre que era su familia, el fue el cuarto de 15 hermanos a los que procuró siempre y por quienes trabajo desde muy chico en diversos oficios antes de alcanzar la fama.