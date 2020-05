Pedro Fernández recuerda escándalo que vivió con Marjorie de Sousa

MÉXICO.- Hace algunos años el cantante Pedro Fernández protagonizó una telenovela con Marjorie de Sousa, donde se desató una polémica por la cual tuvo que abandonar el proyecto.

En 2014 “Hasta el fin del mundo” era una de las novelas con mayor audiencia en México, en esta se contaba la historia de Sofía Ripoll Bandy y Salvador “Chava” Cruz Sánchez, interpretados por Pedrito y Marjorie.

El también actor, recordó que en dicho año comenzó el rumor que su esposa estaba celosa de la coestrella del proyecto, lo que le bastó a él abandonar las grabaciones y ser sustituido por David Zepeda.

“El tema del por qué no pasó por ahí ni por mi chamaca (esposa), porque cómo la atacaron, sin deberla ni temerla la atizaban todo el mundo de celosa, pero si alguien sufrió con la salida de esa novela fue mi mujer, mi mujer sufrió mucho”, explicó.

Por su parte, Marjorie hace un año tuvo la oportunidad de explicar este tema, desmintiendo que la esposa de Pedro y las hijas eran celosas y lo obligaron a salir de las grabaciones.

“Obviamente sí me pegó mucho porque ya la novela estaba en un punto donde la gente amaba la pareja. Nunca se me olvida que me entero el día que más rating tuvimos y nunca supe por qué se fue. En serio nunca supimos”, comentó.