Pedro Fernández habla del respeto al público tras polémica con cantantes que cantan ebrios

Ciudad de México.- Pedro Fernández desfiló en la alfombra morada de ‘Mariachis' misma que protagoniza junto a Consuelo Duval y Vadhir Derbez, momento en donde aprovechó para dar el pésame por la muerte de La Tigresa.

Tuvo a bien aceptar ser la madrina de mi hija Osmara a los XV años, en sus XV años, y nosotros siempre agradecidos, siempre con mucho cariño hacia ella y hoy nos hemos despertado con esa triste noticia, pero también al último con una alegría enorme de que fue una mujer que vivió plena, como ella quería vivir, y siempre cuando hubo la oportunidad estuvo cerca, no fue como uña y mugre porque mi comadre no era así tampoco, pero siempre fue muy cariñosa y siempre fue una mujer muy alegre”

Expresó el intérprete de Amante a la antigua.

Por otro lado, el cantante se pronunció sobre la polémica que vive su colega Alejandro Fernández, quien fue señalado por salir a cantar en estado de ebriedad.

Sobre Alejandro Fernández

“Yo creo que es una cuestión de gustos, la verdad es que al final cada quien hace lo que quiere, yo respeto mucho a mis compañeros y no solo a mis compañeros, a cualquier ser humano, decidan lo que decidan. Tengo mucho respeto por el público, tengo mucho respeto por su música, tengo mucho respeto por mi profesión, no soy perfecto, yo me tomo un tequila o dos, y hasta tres en un palenque, porque el público también te invita un tequila y amablemente, como debe de ser, hay que corresponder”, dijo al respecto.

Por último, Pedro Fernández explicó su postura sobre las críticas que ha recibido Sergio Mayer por ser coronado como Rey del Mariachi sin cantar música ranchera.

“Que los títulos los otorga el público, el público nos llama como mejor creen y como lo merecemos ¿no?, creo que realmente más allá de lo que se diga, lo que realmente tiene valor es que el público así lo sienta y si algún día me alcanza para ser el Rey de la Música Ranchera, pues será maravilloso”, manifestó.