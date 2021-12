Pedro Fernández canta con su nieto y desata controversia

Ciudad de México.- El cantante Pedro Fernández se convirtió en abuelo en el 2014 con el nacimiento de su nieto Martín, hijo de Osmara Cuevas con Christopher Dubois.

Siete años más tarde, el cantante compartió el talento que tiene el pecho al cantar un tema navideño con él.

Espero les guste tanto como a nosotros Pedro Fernández y Martín Valentino les deseamos unas muy felices fiestas #FelizNavidadMiAmor ”

Escribió el artista junto a un pequeño fragmento del video en su cuenta de Instagram.

Y a pesar de que en las redes sociales de Fernández los buenos comentarios y las muestras de afecto no se hicieron esperar, en otras partes de la red los comentarios negativos han cobraron relevancia, que ya muchos señalaron que el cantante había alejado al niño de su padre biológico.

Los comentarios hacia Pedro Fernández

- “Mmmm que bueno que celebre, ojalá que también el niño lo haga con su padre ”.

- “Muy mal lo que están haciendo con el papá de este niño. Siento que por fin Pedro pudo tener un varón de una manera u otra y por eso no dejan que el papá se acerque. ¡¡¡Pedro y su esposa tóxicos de más!!!”.

- “¡Reprobable, ahora a explotar al nieto!, a fuerzas quieren tapar el Sol con un dedo. No es su hijo, le han negado a un padre convivir con su hijo. Familia tóxica”.

Las acusaciones de Dubois

Desde que Pedro Fernández fue abuelo, Christopher Dubois lo acusó a él y a su esposa de manipular a su hija Osmara para que lo abandonara y de prohibirle conocer al recién nacido.

Luego de varios meses de pleito, el norteamericano indicó en el año 2016 que las cosas se complicaron cada vez más y que el cantante quería quitarle sus derechos legales para criar a su nieto como hijo propio.

En 2019, Christopher se convirtió en papá por segunda ocasión, esta vez con su segunda esposa, Tania Rivera. Y aunque se dijo feliz por la llegada de su hija, confesó vivir con la tristeza de no conocer al pequeño Martín, y sobre todo que la pequeña no conviviera con su hermano.

“Sí, para mí es muy triste no poder conocerlo ni convivir con él, pero no pierdo la fe en que tarde o temprano se entere de quién es su padre y por qué no he estado a su lado. A través de ustedes le mando esta foto para que la conozca y sepa que tiene una hermana”, dijo Dubois a una publicación hace más de dos años.