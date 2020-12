Pedro Fernández ayudó a Sergio DeFassio durante enfermedad

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante una entrevista con el programa vespertino de espectáculos "De primera mano", el actor platicó sobre su diagnostico de cáncer en el cerebro que le fue declarado en el 2018, por lo que se sometió a una cirugía meses después para retirarlo.

Ahora, ya tiempo después, recuperado y tratando de retomar su vida anterior, el actor habló de cómo logro vivir esos momento tan difíciles y salir adelante, gracias al apoyo de su familia y la ayuda de amigos.

Sergio asegura que su enfermedad mermó su estado económico, por lo que varios amigos lo apoyaron con dinero, entre ellos el cantante mexicano Pedro Fernández.

"Pedro Fernández me ayudó mucho, Pedro fue el primero (en brindarle ayuda). Hasta se enojó, (le dijo)'¿por qué no me avistase que te operaron? (pásame) tu número de cuenta'", expresó.