Pedro Fernández asegura que no le gusta beber arriba del escenario

MÉXICO.- Pedro Fernández se sinceró con los reporteros que lo cuestionaron por su forma de trabajo en el escenario y su opinión con respecto a otros cantantes que acostumbran beber alcohol durante sus presentaciones.

A pesar de que el intérprete no quiso mencionar el nombre de otros artistas, como es el caso de Alejandro Fernández, manifestó: “Todos están en su derecho de manejarse como les gusta y manejarse como mejor les parece, no puedo decir nada porque soy muy respetuoso de las formas y del comportamiento de mis compañeros y cada quien hace lo que mejor cree conveniente. Es una cuestión de gusto, si te gusta y te sientes bien, y de esa manera lo haces mejor, no sé, yo al menos de esa manera no lo veo para mí, si me puedo echar una copa, porque de repente hay que brindar en el palenque y todo, pero una cosa es esa y otra pues tomarte 10 o 2 o 15, no sé”.

De la misma forma, el cantante fue interrogado por la posibilidad de regresar a las telenovelas, sobre todo ahora que las tramas son un poco subidas de tono.

“No, yo creo que cada quien tiene un perfil para hacer ciertas cosas, no se trata de que yo quiera o no quiera, se trata de cómo lo recibe el público y qué espera ver el público de ti, yo creo que el público está esperando conmigo otras cosas, una comedia, algo divertido, ligero, que sea para toda la familia, principalmente porque mi imagen es una imagen que llega hasta las generaciones más jóvenes y me gustaría mantenerlo tal y como lo hemos llevado hasta ahora”.

Finalmente, al escuchar las preguntas sobre los problemas que tenía con su ex yerno, quien declaró que el artista le prohibía ver a su hijo, Fernández dijo: “yo siempre he estado tranquilo, son cosas que pasan y nadie está ajeno a ese tipo de problemas, se presentaron y ya pasaron”.