Pedro Capó quiere cantar con Los Ángeles Azules

TIJUANA, B.C.- Del Soul al rap y ahora el regional mexicano, tiene en la mira el cantante Pedro Capó, a quien le gustaría hacer dueto con Los Ángeles Azules o Christian Nodal.

En una conferencia virtual, el puertorriqueño presentó el remix “Tu fanático”, que grabó junto a Nicki Nicole y De La Ghetto de la mano de SONY Music.

Quien tuviera un gran éxito con “Calma” al lado de Farruko, 253 millones de vistas en Youtube, compartió que luego de vivir por año y medio en México, el regional mexicano no le es ajeno.

“Me encantaría cantar con Los Ángeles Azules, que una vez ya estuvimos juntos en los premios Spotify, y hablamos algo de eso, de hacer algo pero no se ha dado, y también me encanta lo que hace Christian Nodal, se me hace un tipo super talentoso, y me gustaría hacer algo con él”, confesó Capó.

El boricua de 40 años de edad, dijo desde su hogar en la Isla del Encanto, que su actual sencillo tiene un segundo aire por ser una canción especial.

Cruzó por mi mente hacerlo con Nicole, por lo que le envié un mensaje y me contestó casi de inmediato con una actitud muy agradable.

“Me pareció bonito refrescar y darle algo nuevo, y cerrar el ciclo de este disco, de Monay, y siempre vi esta canción, como diferente a todas las del disco, se me hizo muy vanguardista”, explicó.

Hoy en día, la carrera de Capó con ya poco más de 15 años de trayectoria, es mantener su identidad íntegra, hacer lo que le gusta y que no cambie su esencia.

“El reto más grande es mantenerse honesto, mantener mi identidad mi integridad, que no es la cosa más fácil del mundo

“Yo como músico me siento capaz de entrar en muchos renglones, en sonidos nuevos, en nuevas propuestas, me gusta entrar en ese juego, pero mantener mi identidad, y tener un nivel de adaptación”, finalizó.